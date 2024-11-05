В ходе мероприятия будут отработаны задачи организации взаимодействия.

В порту Сурабая состоялась церемония открытия военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии, посол РФ в Индонезия Сергей Толченов и представители командования ТОФ. Учение продлится до 8 ноября. В ходе мероприятия будут отработаны задачи организации взаимодействия, совместное маневрирование, артиллерийская стрельба и спасение на море.

Ранее мы сообщали, что отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию.

Видео: Минобороны России