  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:23
125
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В порту Сурабая состоялась церемония открытия военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии

0 0

В ходе мероприятия будут отработаны задачи организации взаимодействия.

В порту Сурабая состоялась церемония открытия военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии, посол РФ в Индонезия Сергей Толченов и представители командования ТОФ. Учение продлится до 8 ноября. В ходе мероприятия будут отработаны задачи организации взаимодействия, совместное маневрирование, артиллерийская стрельба и спасение на море.

Ранее мы сообщали, что отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию.

Видео: Минобороны России

Теги: индонезия, минобороны россии, россия, учение
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии