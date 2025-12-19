  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:03
95
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Выход только один": на Украине выступили с призывом о Путине

0 0

Олег Соскин сообщил о необходимости прямого контакта с Кремлем.

Власти с Банковой улицы должны пойти на прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы.  Иностранный эксперт  уточнил, что для диалога с Москвой требуется подобрать такую фигуру, которая будет способна на это. При этом Олег Соскин призвал Киев отказаться от навязанной коллективным Западом идеи о нанесении стратегического поражения России.

Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов. Собственно, в этом план и есть: руками Украины, руками, ногами, жизнью Украины нанести смертельный удар Российской Федерации, Путину и так далее. Но надо прекратить этот план.

Олег Соскин, политолог

"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за происходящего в Одессе.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии