Власти с Банковой улицы должны пойти на прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что для диалога с Москвой требуется подобрать такую фигуру, которая будет способна на это. При этом Олег Соскин призвал Киев отказаться от навязанной коллективным Западом идеи о нанесении стратегического поражения России.
Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов. Собственно, в этом план и есть: руками Украины, руками, ногами, жизнью Украины нанести смертельный удар Российской Федерации, Путину и так далее. Но надо прекратить этот план.
Олег Соскин, политолог
Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
