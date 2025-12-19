Олег Соскин считает, что власти города слишком лояльны к Владимиру Зеленскому.

"Очень скоро": в Киеве забили тревогу из-за происходящего в Одессе. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт заметил, что морские порты украинского города будут полностью парализованы из-за политики со стороны местных властей. Он связал ситуацию с тем, что действующие власти чрезмерно лояльны действиям чиновников с Банковой улицы и Владимиру Зеленскому, поэтому поддерживают любые решения централизованного правительства. В частности, они одобрили увольнение с должности мэра Геннадия Труханова. Олег Соскин считает, что у таких людей нет горизонта планирования, они нацелены только на то, чтобы получить для себя как можно больше денег из государственного бюджета.

Очень скоро к вам вообще не будут корабли заходить. Уже боятся заходить. Идет полное разрушение Одессы. Олег Соскин, политолог

Напомним, что Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова украинского гражданства. Мужчина заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в судебной инстанции. Потерпевший сказал, что не собирается уезжать с территории страны или покидать Одессу. Ранее он упоминало намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, хотя само наличие гражданства России он отрицал.

Фото: YouTube / Олег Соскин