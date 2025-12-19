Олег Соскин указал на незавидное будущее украинской столицы.

Киев оказался не готов к той экстренной ситуации, которая сейчас сложилась в энергетическом секторе украинской столицы. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт обвинил в проблеме центральные власти страны, которые были не готовы разработать специальные меры по дальнейшему жизнеобеспечению города.

Киев оказался совершенно неприспособленным к таким серьезнейшим испытаниям...По сути, Киев гибнет. И, видимо, погибнет. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский ранее обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко после того, как глава города посоветовал жителям столицы покинуть дома на фоне перебоев с электрической энергией и отоплением. Украинский политик заметил, что местные власти недостаточно подготовились к возможным авиационным ударам.

"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один.

Фото: YouTube / Олег Соскин