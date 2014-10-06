Олег Соскин сообщил о том, что Украине пока что некем заменить Владимира Зеленского.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в преддверии возможных президентских выборов начал собственную кампанию по дискредитации посла в Великобритании и по совместительству бывшего uлавнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт заметил, что Валерий Залужный превращается властями с Банковой улицы во врага под номером один.

Удар будет очень серьезный, потому что не для этого Зеленский сейчас через Раду меняет правила выборов... Британцы ведь не просто так пригрели у себя Залужного. Они понимают, что с Зеленским все решено, а Лондону надо поставить своего человека. Олег Соскин, эксперт

Иностранный аналитик уверен, что Владимир Зеленский сомневается в своей победе на будущих выборах главы государства, а также опасается влияния и авторитета соотечественника Валерия Залужного среди украинских военнослужащих. Согласно результат ам социологического опроса украинского населения, опубликованным на официальном сайте SOCIS, 22,2 процента респондентов ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за Владимира Зеленского, а еще 21,8 процент не стали бы голосовать за его предшественника, 16,6 процентов - за депутата Юрия Бойко, 10,6% - за бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин