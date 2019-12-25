"Жутко обидчив": в Киеве возмутились после скандала с чешским министром

Олег Соскин оценил запрет Праги в отношении чешского министра по обороне говорить об украинском кризисе.

Киевский режим будет пытаться отомстить Чехии за решение запретить министру обороны Чехии Яромиру Зуне делать публичные заявления о помощи Украине. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт отметил, что власти из Праги в настоящее время испытывают к политическому лидеру из Украины настоящую ненависть, поэтому не имеют никакого желания помогать Владимиру Зеленскому за счет собственных избирателей. При этом чиновники с Банковой улицы желают того, чтобы европейские покровители помогали и живой силой, и финансированием для ВСУ. Однако в Чехии защищать свой народ и средства "от криворожского артиста".

Зеленский жутко обидчив, а тут Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что западная газета Le Monde сообщила подписчикам о том, что новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне коллеги из Праги запретили делать публичные заявления об Украине после его слов о продолжении помощи киевскому режиму. Теперь этот вопрос теперь будет находиться в ведении исключительно местного премьер-министра Андрея Бабиша.

Фото: YouTube / Олег Соскин