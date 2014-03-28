"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов о России

Олег Соскин объяснил, какая судьба ждет венгров в Закарпатье из-за обиды украинских властей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принять предложение Европейского союза по конфискации российских активов в региональном сообществе может использовать в отношении Будапешта закарпатских венгров. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт отметил, что чиновники с Банковой улицы не останутся в долгу после того видения ситуации, которое огласили венгерские коллеги. В Киеве полагают, что в скоре мир могут ждать ужасные события, в особенности, учитывая текущее положение венгров из Закарпатья. Политолог заметил, что этих граждан на Украине будут использовать для того, чтобы попытаться обуздать политику Виктора Орбана.

Зеленский знает, что Орбан сейчас в жесткой конфронтации с лидерами Европейской комиссии, так что ситуация для него непростая, потому что идет мощное противоборство за будущее Европы. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин считает, что теперь Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Виктор Орбан находится в конфронтации с коллективным Брюсселем из-за твердой позиции по защите национальных интересов Венгрии.

Фото: YouTube / Олег Соскин