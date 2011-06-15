  1. Главная
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа
"Игры кончились": в Киеве запаниковали из-за ультиматума Трампа

Олег Соскин сообщил о том, что власти с Банковой улицы пытаются разыграть альтернативный мирному плану Дональда Трампа сценарий.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп поставил ультиматум лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому вашингтонским планом мирного урегулирования регионального конфликта на украинской территории.  Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт отметил, что сейчас в Белом доме всеми силами стремятся дать понять коллегам с Банковой улицы о том, что в случае отказа от договоренностей с Россией страну ждут серьезные последствия и новые условия от Москвы, которые затем еще более затруднят достижение мира.

У Трампа другая реальность, а Зеленский это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо все забираем и отдаем России. Никакой демократии.

Олег Соскин, эксперт

Политолог добавил, что обстановка обостряется ради того, чтобы американцы могли перейти  к более решительным шагам в случае, если украинское правительство снова предпримет попытку  изменить условия игры. Олег Соскин считает, что с этим вопросом Дональд Трамп не собирается шутить.

