Олег Соскин сообщил неутешительные новости о будущем Украины.

Визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Лондон на рабочую встречу "коалиции желающих" подрывает мирные инициативы американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Он указал, что международные союзники Украины из Европы никак не могут успокоиться в собственном желании затянуть кризисную ситуацию и лишить страну нормального будущего. Олег Соскин добавил, что в ЕС дают обещания о том, что готовы выделять дополнительную помощь, а не останавливать безумие.

Это полный провал для Украины. Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что? Вы же отдаляетесь от плана Трампа, вам самим не надоело? Олег Соскин, эксперт

"Готов сдаться": в Киеве назвали цель поездки посланника Зеленского в США.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин