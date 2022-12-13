"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева

Скотт Риттер рассказал о ключевом просчете Запада в отношении России.

Бывший американский военнослужащий, разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер обратился к иностранным наемникам при Вооруженных силах Украины с посланием. В эфире YouTube-проекта Judging Freedom специалист объяснил, что его коллеги не должны принимать участие в боевых действиях в европейском регионе на стороне киевского режима. Эксперт полагает, что в странах коллективного Запада наивно полагают, что Россия на самом деле бездействует, в то время как Москва принимает активные действия. Этот вопрос Риттер назвал главным просчетом США и ЕС.

Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт. Скотт Риттер, экс-офицер разведки США

Скотт Риттер напомнил об успехе российских Вооруженных сил России в Сирии, так как на территории данного государства Ближнего Востока военные РФ успешно противостояли местным террористическим группировкам и освободили захваченные ими регионы.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom