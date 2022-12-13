"Никогда не оправятся". В США признали ужасную правду о ВСУ

Скотт Риттер рассказал о том, что ВС РФ "сломал хребет" ВСУ на СВО.

Россия одерживает победу над Вооруженными силами в битве за Артемовск, что грозит киевскому режиму скорым провалом в конфликте против Москвы. Соответствующее мнение в рамках выступления в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер. По мнению иностранного эксперта, жителям Украины в настоящее время пока задуматься о бессмысленности действий командования ВСУ. Он подчеркнул, что к текущему моменту российские военные "сломали хребет" ВСУ, поэтому киевский режим уже никогда не сможет оправиться от этого поражения в городе Артемовске (украинское название - Бахмут).

В какой-то момент украинцы должны сказать: "неужели мы продолжим удваивать эти глупости? То, что мы делаем, не работает, мы проигрываем, у нас нет решения, но мы просто множим смерти и разрушения, может быть, нам стоит отступить". Скотт Риттер, экс-разведик США

Скотт Риттер подчеркнул, что российские силы продолжат изматывать ВСУ в течение ближайших месяцев, до наступления лета текущего года. Речь идет о большом количестве погибших солдат, подорванной инфраструктуре

Когда Артемовск наконец будет взят, в украинской линии будет гигантская дыра, которую нужно будет заполнить. <...> Россия победит и победит крупно Скотт Риттер, экс-разведик США

Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom