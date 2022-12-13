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Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать

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Скотт Риттер рассказал об успехах России на Украине и Сирии.

Бывший американский офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал российского лидера Владимира Путина мастером побеждать. Эксперт объясни л ведущему, что ключевой просчет западных аналитиков по украинскому кризису и противостоянии России связан с тем, что они ложно полагают, что Москва бездействует. Однако в реальности можно увидеть огромные потери в личном составе Вооруженных сил Украины, а также большое число ликвидированной ВС РФ техники противника.

Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер также напомнил об успехе Владимира Путина в Сирии. Он считает, что в этой стране Ближнего Востока российским военнослужащим удалось противостоять местным террористическим группировкам и освободить захваченные боевиками территории.

Скотт Риттер: Зеленскому предсказали судьбу ВСУ в "конце лета".

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: ближний восток, владимир путин, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, События на Украине, Новости России,

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