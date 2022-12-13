Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать

Скотт Риттер рассказал об успехах России на Украине и Сирии.

Бывший американский офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал российского лидера Владимира Путина мастером побеждать. Эксперт объясни л ведущему, что ключевой просчет западных аналитиков по украинскому кризису и противостоянии России связан с тем, что они ложно полагают, что Москва бездействует. Однако в реальности можно увидеть огромные потери в личном составе Вооруженных сил Украины, а также большое число ликвидированной ВС РФ техники противника.

Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер также напомнил об успехе Владимира Путина в Сирии. Он считает, что в этой стране Ближнего Востока российским военнослужащим удалось противостоять местным террористическим группировкам и освободить захваченные боевиками территории.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom