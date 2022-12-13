Американец объяснил, почему Украина проиграет в конфликте.

Бывший американский разведчик морской пехоты рассказал о том, что украинский конфликт закончится летом 2023 года поражением киевского режима, которое произойдет после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее мнение выразил в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia офицер в отставке Скотт Риттер. Эксперт подчеркнул, что кризис в регионе может также завершиться раньше из-за полного разгрома ВСУ российскии войсками. Гость эфира отметил, что очень скоро силы ВСУ не смогут справляться с огромными потерями в личном составе, что и приведет страну к поражению.

Если обобщить с наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский публично заявил о том, что если ВСУ потерпят поражение в городе Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением со стороны международного сообщества, а внутри государства властей будут подталкивать к достижению компромисса с Москвой.

Экс-разведчик Риттер заявил, что США хотят увеличить военный бюджет после победы России.

Фото и видео: YouTube / ThisDayPedia