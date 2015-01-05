Выброшенные на улице Репина старинные газеты не принадлежат СПбГУ

Сообщение вызвало общественный резонанс после появления фотографий, на которых видны выброшенные дореволюционные и зарубежные издания начала XX века.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) выступил с официальным заявлением, опровергающим причастность вуза к инциденту с обнаруженными на улице Репина старинными газетами. Сообщение вызвало общественный резонанс после появления фотографий, на которых видны выброшенные дореволюционные и зарубежные издания начала XX века. Директор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Анатолий Пую подчеркнул, что эти материалы не принадлежат университету.

В среду, 2 апреля, во дворе дома № 25 на улице Репина были найдены десятки старых газет, включая дореволюционные российские издания, а также финские, немецкие и польские газеты. Некоторые из них имели следы подшивки и повреждения от огня.

К вечеру 3 апреля наиболее ценные экземпляры, в том числе дореволюционные номера, были разобраны коллекционерами. Остались лишь фрагменты советских газет 1980-х годов и обрывки зарубежных изданий XIX века. На одной из газет, номере "Социалистической Осетии" за май 1985 года, имелась отметка, указывающая на возможное происхождение из Библиотеки Академии наук. Известно, что в 1988 году в библиотеке произошел пожар, уничтоживший значительную часть газетного архива.

Ранее мы сообщили о том, что памятная доска студенту, погибшему на СВО, появилась в СПбГУ.

Фото: Piter.TV