На помойке в Петербурге найден архив старинных газет

Среди найденных изданий были российские газеты дореволюционного и советского периодов, а также финские, немецкие и польские газеты второй половины XIX века.

Жители Петербурга нашли стопки старых газет возле дома № 25 на улице Репина. Об этой неожиданной находке сообщили 3 апреля в Telegram-канале мастерской "Двери с помоек".

Среди найденных изданий были российские газеты дореволюционного и советского периодов ("Эхо", "Черноморская газета", украинская газета "Радянська Волинь"), а также финские, немецкие и польские газеты второй половины XIX века. Кроме того, на одной из страниц обнаружился штамп Академии наук СССР.

Авторы канала выразили недоумение по поводу того, каким образом столь ценный архив мог оказаться среди мусора. Они предположили, что его появление связано с близостью факультета журналистики СПбГУ.

Ранее петербургский "Водоканал" составил антирейтинг районов, которые чаще всего нарушают правила пользования канализацией. Высокий уровень культуры пользования канализацией в этом году демонстрируют жители Колпинского и Курортного районов. Здесь всего 5% засоров вызваны сбросом бытового мусора в канализацию.

Фото: Teegram / Двери с помоек