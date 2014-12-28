Ларри Джонсон сообщил о ходе регионального конфликта с Россией для ВСУ.

Украинским военнослужащим приходится покидать свои боевые позиции пешком из-за отсутствия военной техники, в то время как российские войска наступают на противника по всей линии фронта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что одной из ключевых проблем для армии киевского режима остается нехватка личного состава.

У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком. Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема. Ларри Джонсон, эксперт

Ларри Джонсон указал зрителям, что сейчас все больше высокопоставленных чиновников В Киеве заявляют о том, что у ВСУ не хватает живой силы для сражений. ранее авторы испанского издания El Pais писали о том, что украинские военнослужащие жалуются на бегство сослуживцев с огневых позиций из-за нехватки живой силы и отсутствия необходимой ротации сил.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works