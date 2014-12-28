Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ

Ларри Джонсон рассказал о жизни, которую он увидел в России.

В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется комфортный уровень жизни. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал на ситуацию, которую он лично наблюдал в российских магазинах. Он пояснил, что в городах полки заполнены продуктами и прочими товарами, а также он не видел никакого дефицита. Дополнительно эксперт шоу заметил, что увидел чистые и безопасные улицы.

Я был в Москве дважды за последние 12 месяцев и в Петербурге один раз, и вот что я вам скажу: там улыбчивые счастливые люди. Я хочу сказать, что здесь приветствуют семьи, радуются появлению детей, а новостные программы не пестрят сообщениями об изнасилованиях, преступлениях и т.д. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works