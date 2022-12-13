Рэй Макговерн оценил материал СМИ о том, что Киев оставил самых опытных военных для контрнаступления.

Поставки западных самолетов американского производства F-16 не смогут повлиять на обстановку на Украине, которая в текущему моменту сложилась в пользу Москвы. Соответствующее заявление в эфире YoTube-проекта Judging Freedom сделал бывший аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) Рэй Макговерн. Иностранный специалист оценил обстановку в региональном конфликте после освобождения российскими силами города Артемовска. По мнению эксперта, занятие позиций ВС РФ открывает возможность переговоров с киевским режимом, но Вашингтон намерен и дальше нагнетать кризис своими запоздалыми поставками боевой авиации.

Слишком поздно, у русских теперь есть возможность, переместившись за Артемовск, занять остальную часть Украины в верховьях реки и затем сказать: хорошо, теперь вы готовы к добросовестным переговорам? Потому что мы можем пойти дальше, если вы хотите... Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что в четверг 25 мая американские издание The Wall Street Journal сообщила пользователям о том, что Киев на фоне больших потерь среди профессиональных войск отправлял в Артемовск необученных мобилизованных граждан, стремясь сохранить для своего весеннего контрнаступления более опытных военных с вооружением, которое предоставлено западными союзниками.

Американский офицер рассказал, что случится с самолетами F-16 на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom