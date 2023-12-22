Юрий Касьянов оценил некомпетентность чиновников по вопросу закупки дронов и средств РЭБ.

Техническая безграмотность украинских чиновников в настоящее время крайне негативно сказывается на закупке беспилотников для Вооруженных сил страны. Соответствующее заявление сделал местный специалист по разработке и производству дронов, офицер армии киевского режима Юрий Касьянов в интервью для YouTube-канала Radio NV. Иностранец пояснил, что ответственные за беспилотную авиацию лица в большинстве своем никогда не занимались разработкой или производством БПЛА. В результате власти покупают технику у перекупщиков, которые на деле лишь собирают на местах коммерческие модели из-за границы.

Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, <…> управляют люди, которые в этом не разбираются. Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. <...>. Просто дебилы нами управляют. Юрий Касьянов, военнослужащий

Офицер ВСУ добавил, что армии хватает настоящих производителей, однако в конечном счете все упирается "в кумовство в верхах". Юрий Касьянов подчеркнул, что аналогичная история сейчас происходит и в сфере радиоэлектронной борьбы.

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Фото и видео: YouTube / Radio NV