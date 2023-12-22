"Вы бросаете". Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

Николай Мельник оценил политику Украины по выплатам раненым бойуам.

Киевский режим рано или поздно фактически бросает своих раненых бойцов на произвол судьбы. Соответствующей информацией в интервью YouTube-каналу издания "Украинская правда" поделился бывший командир роты 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Николай Мельник. Гость шоу пояснил, что лично не понаслышке знаком с украинской системой денежных выплат по ранению. Мужчина потерял ногу во время неудачного украинского контрнаступления, происходившего летом 2023 года. Он заявил о том, что возмущен той политике, которую проводит государство.

Человеку просто четыре месяца повыплачивали эту "сотку", потом все, давай, аля-улю или списывают. Как вы вообще себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете. Николай Мельник, боец ВСУ

Николай Мельник пояснил прессе, что еще ни разу не видел и не слышал" о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.

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Фото и видео: YouTube / Украинская правда