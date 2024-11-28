Лоуренс Уилкерсон напомнил о необходимости США и РФ договориться.

Официальные заявления лидеров стран-членов Североатлантического военного альянса о вводе войск на украинскую территорию вызывают только смех. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист добавил, что власти в Вашингтоне двуличны и лживы. В том случае, если они продолжат избегать серьезных разговоров с Кремлем, которых не было в последние семь лет, то у Москвы просто не будет другого выбора, кроме как преподать им урок.

Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся. Вы безумные люди, и вам нужно проснуться, потому что вы проиграли на Украине и из-за этого поражения ставите мир под угрозу. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom