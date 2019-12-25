Лоуренс Уилкерсон уверен в том, что политик сбежит из страны , как и его предшественники.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в скором времени попытается скрыться. Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик рассказал, что речь идет о типичной ситуации для политической сферы на украинской территории.

Это лишь вопрос времени, когда Зеленский сядет в свой Bugatti — или на чем он там собирается скрыться, — и отправится на какую-нибудь свою дачу. <…> А может, его кто-нибудь застрелит. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Напомним, что должностной срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы главы государства власти отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Глава киевского режима упоминал, что выборы "несвоевременны".

Аналитик Уилкерсон: Россия не позволит Украине производить ракеты Storm Shadow.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive