Лоуренс Уилкерсон напомнил о невозможности Украине победить Россию на поле боя.

Страны Североатлантического военного альянса стали понимать, что Украина уже проиграла в ходе регионального конфликта России. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист согласился с высказыванием модератора шоу, бывшим судьей Верховного суда в Нью-Джерси Эндрю Неаполитано. Ведущий упоминал о том, что европейские и американские политические элиты в своих кругах уже признают поражение Киева. Уилкерсон добавил, что в странах коллективного Запада руководители теряют влияние, как это уже произошло в Германии с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла. Теперь по всем странам НАТО, если у нас не произойдет изменений, причем значительных, довольно быстро, этот сигнал распространится довольно быстро. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

"Побегут вперед". Стало известно, что ждет Украину после выборов в США.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom