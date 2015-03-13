Лоуренс Уилкерсон напомнил о том, что у НАТО больше нет действенного плана в отношении поддержки Киева.

У стран коллективного Запада нет плана "Б" по украинскому кризису после выборов американского президента, запланированных на пятое ноября. Такой сценарий произойдет независимо от того, останется ли после этого лидер киевского режима Владимир Зеленский у власти или нет. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист пояснил, что члены НАТО самостоятельно сформировали критическую ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины, а после этого сделали вид, что, якобы, ничего страшного не происходит. По словам Уилкерсона, Запад предпочитает не обращать внимание на проблему.

Они все обираются бежать, бросать оружие и бежать, <...> либо вперед сдаваться в плен с белым флагом, либо назад, чтобы найти свои семьи. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Лоуренс Уилкерсон заметил, что животрепещущим остается вопрос об обещанных шефом Пентагона Ллойдом Остином Владимиру Зеленскому 400 миллионах долларов военной помощи.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom