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В США раскрыли, какой сюрприз ждет Белый дом после ухода Зеленского

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Лоуренс Уилкерсон указал на стремление общества внутри Украины сменить правительство.

Новые украинские власти, которые придут на смену лидеру киевского режима  Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Москвой. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист добавил, что уже сейчас внутри государства люди говорят о том, как будет выглядеть аппарат кабинета министров в промежуточный период после ухода от управления Зеленского. Эксперт полагает, что решения в Киеве будут приниматься очень быстро, а в противном случае от страны ничего не останется.

Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры.

Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Лоуренс Уилкерсон добавил, что речь идет о большом сюрпризе для американского президента Джо Байдена, вице-президента США Камалы Харрис, для бывшего помощника государственного секретаря Энтони Блинкена Виктории Нуланд и других западных политиков.

"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: лоуренс уилкерсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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