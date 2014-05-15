Лоуренс Уилкерсон указал на стремление общества внутри Украины сменить правительство.

Новые украинские власти, которые придут на смену лидеру киевского режима Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Москвой. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист добавил, что уже сейчас внутри государства люди говорят о том, как будет выглядеть аппарат кабинета министров в промежуточный период после ухода от управления Зеленского. Эксперт полагает, что решения в Киеве будут приниматься очень быстро, а в противном случае от страны ничего не останется.

Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Лоуренс Уилкерсон добавил, что речь идет о большом сюрпризе для американского президента Джо Байдена, вице-президента США Камалы Харрис, для бывшего помощника государственного секретаря Энтони Блинкена Виктории Нуланд и других западных политиков.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works