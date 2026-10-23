Лидер киевского режима Владимир Зеленский наверняка приготовил для себя пути побега. Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник Сухопутных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик рассказал, что украинский политичесий лидер заслужил самое суровое наказание.

Сможет ли Зеленский сохранить власть? <…> Думаю, нет. Полагаю, он и сам это понимает и, вероятно, припас где-нибудь несколько лазеек для отступления. Удастся ли ему убежать — это уже другой вопрос. Но, боюсь, однажды мы проснемся — а Зеленского уже и след простыл. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

На Западе напомнили, что Владимира Зеленского в начале вооруженного конфликта превозносили как нового Черчилля и первые пару лет европейцы и американцы принимали коллегу как рок-звезду. Однако сейчас он несет главную ответственность за нежелание признать реальность и защитить своих людей, а также заключить мирное соглашение с Москвой на переговорах. В СШ добавили, что подобных возможностей у Владимира Зеленского было предостаточно.

Аналитик Уилкерсон: Зеленский попытается скрыться.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive