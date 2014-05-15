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"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского

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Лоуренс Уилкерсон указал на будущее главы Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский часто совершает рабочие визиты в другие страны из страха перед возможным покушением на украинской территории. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист заметил в шоу, что дни политика уже сочтены, так как его могу убрать дома. Уилкерсон не исключает вариант того, что в реальности Зеленский даже готовится к побегу.

Думаю, одна из причин, по которой он сейчас так много путешествует, — не только отчаянные крики о помощи, но и то, что он не хочет оставаться там, где его могут пристрелить. Я не сомневаюсь, что уже все подготовлено.

Лоуренс Уилкерсон, эксперт

В США раскрыли, какое американское оружие уничтожит украинцев.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works
 

Теги: владимир зеленский, лоуренс уилкерсон, побег
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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