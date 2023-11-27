Лоуренс Уилкерсон рассказал о плачевном будущем пилотов из ВСУ, использующих F-16.

Американские истребители F-16 будут убивать самих украинцев из-за встроенного автопилота. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный эксперт уточнил, что сейчас армия киевского режима имеет дело с натовским самолетом, который сам выполняет многие действия, поэтому вмешательство летчика в работу воздушного судна может привести к крушению борта. Гость шоу пояснил, что даже если человек сочтет себя первоклассным пилотом, то "он убьет вас еще быстрее", говоря об управлении F-16.

Есть одна проблема с F-16, и я подозреваю, что Украина уже в курсе. Мы, конечно, предупреждали их, но я подозреваю, что они должны были сами это понять. F-16 убьет вас. Этот самолет убьет вас. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works