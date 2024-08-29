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"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского

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Лоуренс Уилкерсон сообщил о том, что глава Украины живет мечтами, а не реальностью.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего ближайшего окружения. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный эксперт заметил, что неспособность властей страны объективно оценить реальность на поле боя заставляет политиков жертвовать лучшими солдатами в Курской области без какой-либо для этого военной пользы.

Он живет в Ла-ла Ленде. Непонятно, связано ли это с тем, что он напуган мыслью, что его уберут, если он согласится на какие-либо условия, или с тем, что ему дают плохие советы те люди, которые не хотят этого допустить.

Лоуренс Уилкерсон, эксперт

"Слишком умен". В США сделали поразительное заявление о Путине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: лоуренс уилкерсон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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