Лоуренс Уилкерсон сообщил о том, что глава Украины живет мечтами, а не реальностью.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего ближайшего окружения. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный эксперт заметил, что неспособность властей страны объективно оценить реальность на поле боя заставляет политиков жертвовать лучшими солдатами в Курской области без какой-либо для этого военной пользы.

Он живет в Ла-ла Ленде. Непонятно, связано ли это с тем, что он напуган мыслью, что его уберут, если он согласится на какие-либо условия, или с тем, что ему дают плохие советы те люди, которые не хотят этого допустить. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works