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"Слишком умен". В США сделали поразительное заявление о Путине

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Лоуренс Уилкерсон указал на несбывшиеся планы НАТО.

Российский президент Владимир Путин не поддастся на провокации со стороны НАТО. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный эксперт прокомментировал заявление бывшего аналитика Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсона о том, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область была, вероятно, санкционирована разведкой из Вашингтона. Гость шоу добавил, что было бы славно иметь в Белом доме кого-то такого хотя бы наполовину такого же рассудительного, как российский лидер.

Путин слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта.

Лоуренс Уилкерсон, эксперт

"Ставит условия". В США неожиданно высказались о Путине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, курская область, ларри джонсон, лоуренс уилкерсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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