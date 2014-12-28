Лоуренс Уилкерсон указал на несбывшиеся планы НАТО.

Российский президент Владимир Путин не поддастся на провокации со стороны НАТО. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный эксперт прокомментировал заявление бывшего аналитика Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсона о том, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область была, вероятно, санкционирована разведкой из Вашингтона. Гость шоу добавил, что было бы славно иметь в Белом доме кого-то такого хотя бы наполовину такого же рассудительного, как российский лидер.

Путин слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

"Ставит условия". В США неожиданно высказались о Путине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom