Российский президент Владимир Путин открыт для обсуждения гуманитарных вопросов на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист указал зрителям программы о том, что коллективный Запад сейчас наоборот, закрыт для обсуждений, включая и гуманитарные поставки.
Я слушал Путина. <...> Он говорил об обмене пленными, и опять же, насколько он готов к переговорам. <…> Вы не можете сказать мне, что Путин ставит какие-то безбожные условия для обмена пленными.
Лоуренс Уилкерсон, эксперт
Лоуренс Уилкерсон добавил, что в реальности все было бы довольно просто. Он напомнил, что киевский режим ранее сбил самолет с собственными военнопленными.
"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России.
Фото и видео: YouTube / Dialogue Works
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