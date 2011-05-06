Лоуренс Уилкерсон сравнил позицию Путина и Зеленского о переговорах.

Российский президент Владимир Путин открыт для обсуждения гуманитарных вопросов на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист указал зрителям программы о том, что коллективный Запад сейчас наоборот, закрыт для обсуждений, включая и гуманитарные поставки.

Я слушал Путина. <...> Он говорил об обмене пленными, и опять же, насколько он готов к переговорам. <…> Вы не можете сказать мне, что Путин ставит какие-то безбожные условия для обмена пленными. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Лоуренс Уилкерсон добавил, что в реальности все было бы довольно просто. Он напомнил, что киевский режим ранее сбил самолет с собственными военнопленными.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works