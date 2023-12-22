  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:18
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Устроим хаос". В США предупредили о провокации у границ России

0 0

Лоуренс Уилкерсон напомнил о связях между Тбилиси и Вашингтоном.

Беспорядки на территории Грузии были инспирированы Центральным разведывательным управлением США, которое стремится отвлечь внимание российского президента Владимира Путина от проведения специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранец заметил, что многие официальные лица в Тбилиси тесно связаны с Вашингтоном. Такие развитые отношения местных политических элит с США берут свое начало еще с рабочего визита президента Джорджа Буша-младшего в 2004 году.

Подозреваю, что происходящее координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей.

Лоуренс Уилкерсон, эксперт

"Он задумался". В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: госграница, лоуренс уилкерсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии