Лоуренс Уилкерсон напомнил о связях между Тбилиси и Вашингтоном.

Беспорядки на территории Грузии были инспирированы Центральным разведывательным управлением США, которое стремится отвлечь внимание российского президента Владимира Путина от проведения специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранец заметил, что многие официальные лица в Тбилиси тесно связаны с Вашингтоном. Такие развитые отношения местных политических элит с США берут свое начало еще с рабочего визита президента Джорджа Буша-младшего в 2004 году.

Подозреваю, что происходящее координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

"Он задумался". В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works