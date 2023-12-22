Лоуренс Уилкерсон считает, что глава Украины обижен на Запад.

Поведение лидера киевского режима Владимира Зеленского на своих рабочих встречах, организованных на полях Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе говорит о том, что он винит коллективный Запад в предательстве и обижен на международных союзников. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственнного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист заметил, что о таких мыслях украинского политика говорит его язык тела.

Он выглядит как президент с кучей проблем, как президент, который <...> в глубине души думает, что его предают. Он от начала и до конца верил во все, что ему говорили в НАТО, особенно в Вашингтоне и Лондоне. <...>. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Аналитик считает, что на Западе говорили Владимиру Зеленскому либо безумные вещи, либо глупые, либо просто лгали.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works