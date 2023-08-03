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"Кошмар для ВСУ". Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе

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Лоуренс Уилкерсон оценил шансы ВСУ на успех против России.

Украина может потерять своей морской порт-город Одессу после провала контрнаступления ВСУ. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший руководитель аппарата экс-государственнного секретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works.

Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнет свое наступление и дойдет до Одессы. <…> Тогда они потеряют последний порт.

Лоуренс Уилкерсон, экс-полковник США

Бывший военнослужащий пояснил, что попытка киевского режима совершить контрнаступление привела к кошмарным последствиям для Вооруженных сил Украины. Это связано с тем, что армия понесла большие потери в личном составе. Такая ситуация приблизила страну к тотальному поражению на театре боевых действий. При этом Лоуренс Уилкерсон заметил, что у ВСУ с самого начала не было шансов на успех в противостоянии с Россией, даже при всей натовской поддержке.

Глава Бразилии считает, что ситуация с Украиной должна решаться в ООН.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works

Теги: владимир зеленский, всу, колин пауэлл, лоуренс уилкерсон, одесса
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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