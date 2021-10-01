"Веном 2" установил рекорд по сборам в первый день проката

Премьера состоялась 30 сентября. За сутки фильм собрал 181,7 млн рублей.

Вторая часть фильма "Веном" установила рекорд кассовых сборов в первый же день проката. Премьера состоялась 30 сентября. За сутки картина собрала 181,7 млн рублей. Такие данные опубликовал ЕАИС.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Мортал Комбат", сборы которого в первый составили 102,9 млн рублей. Далее следовали "Дюна" – 100 млн и "Форсаж 9" – 96 млн рублей. Эксперты считают, что "Веном 2" установит рекорд по сборам и в первый уикенд.

Главные роли в фильме сыграли Том Харди и Вуди Харрельсон. Действие разворачивается через год после событий, показанных в первой части. Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его суперспособностями. Брок хочет возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади. По воле случая тот становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Сборы первого фильма в мировом прокате составили 855 млн долларов. У второй части есть все шансы обойти первую по этому показателю.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU