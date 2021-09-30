В прокат вышел "Веном 2" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном

Сборы первого фильма в мире составили 855 млн долларов.

В четверг, 30 сентября, в российский прокат вышла вторая часть фильма "Веном". Картина получила приставку "Да будет Карнаж". С одной стороны это отсылка к злодею Карнажу, с другой – название можно перевести как "Да начнется резня".

Действие разворачивается через год после событий, показанных в первой части. Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его суперспособностями. Брок хочет возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади. По воле случая тот становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Первый фильм о Веноме собрал в мировом прокате 855 млн долларов. Режиссером второй части стал Энди Серкис. Главную роль исполнил Том Харди. Суперзлодея Карнажа сыграл Вуди Харрельсон.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU