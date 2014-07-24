Филипп Янковский рассказал, почему сыграл в фильме "Иван Денисович"

Кинокартина вышла в прокат.

В российский прокат вышел фильм режиссера Глеба Панфилова, снятый по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Главную роль в нем исполнил советский и российский актёр театра и кино Филипп Янковский. Актер поделился с телеканалом "Санкт-Петербург" своим видением фильма.

Кинокартина "Иван Денисович", по мнению актера, – высказывание всей жизни режиссера. Янковский увидел желание режиссера высказаться, рассказать о своей жизни зрителю, в каком-то смысле даже исповедоваться.

Если бы такое предложение поступило от каких-то молодых кинематографистов, я бы почувствовал, что люди на этом материале желают создать какой-то хайп, как говорят сейчас. Я бы может быть даже отказался. Филипп Янковский, советский и российский актёр театра и кино

Актер считает, что именно поэтому картина получилась абсолютно честной. В ней нет места внешнему заказу. История, рассказанная в фильме, оказалась близка Янковскому. Поскольку, по рассказам его мамы, история героя – рядового солдата Ивана Шухова очень похожа на судьбу его дедушки (мамин папа).

Внутренне я ощутил, что это какой-то знак. Предназначение, которое я должен исполнить. Филипп Янковский

История рассказывает о рядовом солдате, который после немецкого плена попадает в советский концлагерь. Несмотря на голод, унижение и страх, он сохраняет стойкость духа. Герой отсидел 10 лет и со дня на день должен выйти на свободу. Однако в лагере ему угрожает новый срок.

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Фото: kino-teatr.ru / Slon