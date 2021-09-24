Состоялась премьера фильма "Иван Денисович" с Филиппом Янковским

Сюжет создан по мотивам Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича".

В российский прокат вышел фильм, снятый по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Главную роль в нем исполнил Филипп Янковский.

История рассказывает о рядовом солдате Иване Шухове, который после немецкого плена попадает в советский концлагерь. Несмотря на голод, унижение и страх, он сохраняет стойкость духа. Герой отсидел 10 лет и со дня на день должен выйти на свободу. Однако в лагере ему угрожает новый срок.

По словам режиссера фильма Глеба Панфилова, это не экранизация рассказа, а картина, созданная по его мотивам.

Кроме Филиппа Янковского в фильме сыграли Инна Чурикова, Артур Бесчастный и другие актеры. Продюсерами выступили Антон Златопольский и Максим Панфилов.

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