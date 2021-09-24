  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:43
31
Alena_Zinovieva Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Состоялась премьера фильма "Иван Денисович" с Филиппом Янковским

0 0

Сюжет создан по мотивам Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича".

В российский прокат вышел фильм, снятый по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Главную роль в нем исполнил Филипп Янковский.

История рассказывает о рядовом солдате Иване Шухове, который после немецкого плена попадает в советский концлагерь. Несмотря на голод, унижение и страх, он сохраняет стойкость духа. Герой отсидел 10 лет и со дня на день должен выйти на свободу. Однако в лагере ему угрожает новый срок.

По словам режиссера фильма Глеба Панфилова, это не экранизация рассказа, а картина, созданная по его мотивам.

Кроме Филиппа Янковского в фильме сыграли Инна Чурикова, Артур Бесчастный и другие актеры. Продюсерами выступили Антон Златопольский и Максим Панфилов.

Ранее мы писали, что в прокат вышли "Клаустрофобы 2: Лига выживших".

Видео: YouTube / В Рейтинге

Теги: александр солженицын, российский прокат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии