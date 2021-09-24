В прокат вышли "Клаустрофобы 2: Лига выживших"

Главные герои вновь оказываются в смертельно опасной игре.

В четверг, 23 сентября, в российский прокат вышел фильм "Клаустрофобы 2: Лига выживших" режиссера Адама Робитела. Главные роли исполнили Тейлор Расселл и Логан Миллер.

Зои и Бен пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в том садистском испытании. Однако вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов они оказываются в тянуты в новую игру. Прежние задания покажутся им пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз. Игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

Ранее была названа дата выхода нового мультфильма о Марио с Крисом Праттом.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU