Названа дата выхода нового мультфильма о Марио с Крисом Праттом

Картина появится в прокате в конце 2022 года.

68-летний японский геймдизайнер Сигэру Миямото, создатель серии видеоигр Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda нназвал дату выхода нового мультфильма под названием "Супербратья Марио". Премьера состоится в США 21 декабря 2022 года. Чуть позже ее покажут в других странах. Об этом сообщил Миямото в рамках презентации Nintendo Direct.

Главного героя в новом проекте озвучит Крис Пратт. Кроме того, свои голоса персонажам подарят Ани Тейлор (принцесса Пич), Джек Блэк (Луиджи), Сет Роген (Донки Конг) и др.

Вероятнее всего, в основе мультфильма будет классический сюжет популярной игры, где итальянский сантехник Марио вместе с братом Луиджи отправляется в Грибное Королевство спасать принцессу из когтистых лап злобного Боузера.

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