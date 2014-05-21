В Сочи стартовали съемки полнометражного фильма о Чебурашке

Роль Гены исполняет Сергей Гармаш.

В Сочи начались съемки полнометражной истории про легендарного ушастого героя Чебурашку. Производством фильма занимаются студии Yellow, Black and White и START при участии "Союзмультфильма" и телеканалов "Россия" и СТС. Об этом сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

По сюжету, Чебурашка – не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он попадает в маленький город у моря, где знакомится с необщительным стариком, маленьким мальчиком и его мамой, которая варит самый вкусный шоколад, а также странной тетей, желающей купить зверька и подарить его несимпатичной внучке.

Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные места, а именно парк "Дендрарий", морскую набережную, заброшенный санаторий "Орджоникидзе" и др. Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а потом в декорациях в Москве.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Роль Гены, который в полном метре будет не крокодилом, исполняет Сергей Гармаш.

Премьера запланирована на 1 января 2023 года.

Ранее состоялась премьера мультфильма "Вокруг света за 80 дней".

Фото: Instagram / centralpartnership