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Состоялась премьера мультфильма "Вокруг света за 80 дней"

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Двум друзьям предстоит сделать невозможное – обогнуть земной шар всего за 80 дней.

В четверг, 9 сентября, в России состоялась премьера мультфильма "Вокруг света за 80 дней". История рассказывает о двух друзьях Филеасе Фогге и Паспарту, которые заключили безумное пари – обогнуть земной шар всего за 80 дней.

Главным героям предстоит выполнить, казалось бы, невозможное. Они посетят самые замечательные города мира, пересекут океаны, горы и пустыни и увидят мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" снимет полнометражную версию "Простоквашино".

Видео: YouTube / В Рейтинге

Теги: вокруг света за 80 дней, прокат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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