Двум друзьям предстоит сделать невозможное – обогнуть земной шар всего за 80 дней.

В четверг, 9 сентября, в России состоялась премьера мультфильма "Вокруг света за 80 дней". История рассказывает о двух друзьях Филеасе Фогге и Паспарту, которые заключили безумное пари – обогнуть земной шар всего за 80 дней.

Главным героям предстоит выполнить, казалось бы, невозможное. Они посетят самые замечательные города мира, пересекут океаны, горы и пустыни и увидят мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

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