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На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1324 ДТП
Вчера, 22:18
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На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1324 ДТП

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В результате аварий умерло шесть человек.

На выходных, с 11 по 14 июня, в Петербурге и Ленобласти произошло 1324 аварий. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Известно, что в городе и области 64 аварий произошли, в результате которых пострадали граждане, с ранеными – 87, а в результате ДТП умерло шесть человек.

Ранее мы писали, что на видео попал момент столкновения двух иномарок на Садовой улице.

Фото: pixabay.com

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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