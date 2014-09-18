На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1324 ДТП

В результате аварий умерло шесть человек.

На выходных, с 11 по 14 июня, в Петербурге и Ленобласти произошло 1324 аварий. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Известно, что в городе и области 64 аварий произошли, в результате которых пострадали граждане, с ранеными – 87, а в результате ДТП умерло шесть человек.

Ранее мы писали, что на видео попал момент столкновения двух иномарок на Садовой улице.

Фото: pixabay.com