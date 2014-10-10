На видео попал момент столкновения двух иномарок на Садовой улице

Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

В центре Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом во вторник, 15 июня, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на Садовой улице. На кадрах можно увидеть, что столкновение произошло, когда водитель бордовой иномарки разворачивался на трамвайных путях. Стоит отметить, что водитель не включил при этом указатель поворота. Можно предположить, что именно по этой причине в машину врезался водитель автомобиля Honda.

Можно заметить, что в результате столкновения бордовый автомобиль врезался также в припаркованную иномарку. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке две иномарки не поделили перекрёсток.

Видео: Piter.tv