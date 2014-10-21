Алексей Сальников рассказал о своем отношении к экранизации романа "Петровы в гриппе и вокруг него"

В сентябре этого года российский режиссер Кирилл Серебренников представил зрителям фильм по роману "Петровы в гриппе и вокруг него".

В прокат вышел фильм Кирилла Серебренникова по роману "Петровы в гриппе и вокруг него". Его автор Алексей Сальников рассказал "Петербургскому дневнику" о своем отношении к экранизации романа.

Роман был написан за пару месяцев, а вот замысел складывался в течение нескольких лет. Сальников вспоминает, роман состоит из рассказов, которые впоследствии переросли в единую историю. Первой творение увидела жена писателя, которая после прочтения сказала лишь: "Я ничего не поняла". Позже эту же фразу сказали Сальникову в издательстве. После чего писатель внес правки в роман, и показал конечный вариант близким друзьям.

Действие романа происходит в Екатеринбурге начала нулевых. Под Новый год семья Петровых заболевает гриппом. Тридцатилетний автослесарь, его бывшая жена-библиотекарша и сын-школьник погружаются в пограничное состояние и переживают череду макабрических происшествий. Автор вспоминает, на роман его вдохновляло буквально всё, что он видел вокруг себя.

Романом заинтересовались не только читатели, критики, но и режиссеры. В сентябре этого года российский режиссер Кирилл Серебренников представил зрителям фильм по роману "Петровы в гриппе и вокруг него". Как рассказал Сальников, он практически не участвовал в создании фильма, поскольку не видел в этом смысла. Писатель не ожидал, что кинокартина станет настолько успешной.

После фильма моя жизнь изменилась еще больше. Сейчас, хотя эпидемия еще не закончилась, все равно постоянно куда-то приглашают. Алексей Сальников, автор романа "Петровы в гриппе и вокруг него"

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Фото: кадры из фильма "Петровы в гриппе" (2021)