Назван актерский состав приквела "Чарли и шоколадная фабрика"

Одну из ролей сыграет Роуэн Аткинсон.

Стал известен актерский состав фильма "Вилли Вонка" – приквела "Чарли и шоколадная фабрика". Одну из ролей сыграет Роуэн Аткинсон ("Мистер Бин"). Об этом сообщило издание Collider.

Вместе с Аткинсоном в приквеле снимутся Салли Хокинс ("Приключения Паддингтона"), Оливия Колман ("Корона") и Кигэн-Майкл Ки ("Кей и Пил"). Вилли Вонка сыграет Тимоте Шаламе. Роли других пока не раскрываются.

Действие в "Вилли Вонка" развернется до событий, описанных в книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". История расскажет о жизни молодого изобретателя прежде, чем он станет главой шоколадной фабрики.

Режиссером картины выступил Пол Кинг, а продюсером – Дэвид Хейман. Премьера ожидается в марте 2023 года.

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Фото: кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)