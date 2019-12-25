Тимоти Шаламе предстал в образе Вилли Вонки из предстоящего приквела

Действие в фильме развернется до событий, описанных в оригинальной версии.

Актер Тимоти Шаламе опубликовал в Instagram снимок, на котором он предстал в образе изобретателя Вилли Вонки. Производством приквела занимается студия Warner Bros.

Съемки фильма под рабочим названием "Вонка" стартовали недавно в Лондоне. Действие развернется до событий, описанных в оригинальной версии. История расскажет о молодом изобретателе с богатым воображением до того, как он стал главой шоколадной фабрики.

Кроме Тимоти Шаламе в фильме снимутся Роуэн Аткинсон, Салли Хокинс, Джим Картер, Мэтт Лукас. Режиссером выступит Пол Кинг, снявший картины о медвежонке Паддингтоне.

Премьера запланирована на март 2023 года.

Ранее вышел трейлер "Сирано" с Питером Динклэйджем в главной роли.

Фото: Instagram / tchalamet