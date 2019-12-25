Поклонники не узнали постаревшего Роуэна Аткинсона

Британского актера Роуэна Аткинсона, известного по роли Мистера Бина, заметили на съемках нового фильма для Netflix. Фотографии появились в Twitter.
На кадрах 66-летний актер предстал в непривычном для поклонников образе. Он запечатлен с отросшими седыми волосами. Часть комментаторов предположила, что актер изменил внешний вид ради новой роли.
По некоторым данным, Аткинсон снимается в фильме под названием "Человек против пчелы". Премьера запланирована на следующий год.
Ранее мы писали, что "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом возглавил прокат в выходные.
Фото: Twitter / What"s on Netflix
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