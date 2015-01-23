"Главный герой" с Райаном Рейнольдсом возглавил прокат в выходные

Фантастический боевик "Главный герой" режиссера Шона Леви стал лидером российского проката в минувшие выходные. Об этом свидетельствую данные портала kinobusiness.com.
Однажды сотрудник крупного банка понимает, что окружающий его мир – это часть огромной видеоигры, а он в ней – всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу изменить свой код и обратить на себя внимание прекрасной девушки? Получится ли из него главный герой?
Главные роли исполнили Райан Рейнолдс, Джоди Комер и Тайка Вайтити.
Второе место по сборам занял фильм Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет". За четыре дня он собрал 115,6 млн рублей.
Тройку лидеров замыкает анимационная лента режиссера Тома МакГрата "Босс-молокососс 2", заработавшая 56 млн рублей.
Ранее мы писали, что на СТС выйдет сериал "Пищеблок" по роману Алексея Иванова.
Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia
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