На СТС выйдет сериал "Пищеблок" по роману Алексея Иванова

Главный герой обнаруживает, что некоторые из его товарищей – вампиры.

На телеканале СТС стартует показ мистического сериала "Пищеблок", снятого по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Премьера состоится 30 августа.

Действие разворачивается летом 1980 года в детском лагере "Буревестник". Главный герой Валерка обнаруживает, что некоторые из его товарищей – вампиры. С каждым днем кровопийц в "Буревестнике" становится все больше. Валерке и вожатому Игорю предстоит разделаться с нечистью.

Киноадаптацией книги занимался Александр Талал, работавший над фильмами "Черная молния" и "Дневной дозор". Режиссером-постановщиком выступил Святослав Подгаевский, снявший хорроры "Русалка. Озеро мертвых", "Невеста", "Пиковая дама: Черный обряд" и "Яга. Кошмар темного леса".

Валерку сыграл юный актер Петр Натаров. Кроме него в сериале снялись Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров и др.

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Видео: YouTube / Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company